Мурманск, 24 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. На площадях населенных пунктов Мурманской области на Новый 2022 год установят 96 новогодних ёлок. Высота главной ёлки региона, которую устанавливает администрация города Мурманска, составляет 22 метра. Об этом ИА REGNUM заявила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елка

По её словам, на Новый год-2020 в Мурманской области прошло 10 губернаторских новогодних ёлок, которые посетили 3500 детей. На Новый 2021 год организовали 13 губернаторских ёлок, которые прошли в онлайн формате с ТВ-трансляцией. Онлайн-приглашения на них получили 3 900 детей и подростков.

На Новый 2022 год будут проведены 12 губернаторских елок, участие в которых примут 3500 юных северян, уточнила министр.