Кинешма, Ивановская область, 24 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Три человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли в результате отравления угарным газов м Кинешме Ивановской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Тела погибших были обнаружены утром 24 декабря, в одном из частных домов в городе Кинешма. Специалисты не обнаружили на телах погибших каких-либо телесных повреждений.

«По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом», — уточнили в СК.

В рамках расследования уголовного дела проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз и иных необходимых экспертных исследований.