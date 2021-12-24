Москва, 24 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Россия призывает западные страны перестать «смотреть сквозь пальцы» на действия Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В который раз мы призываем западных кураторов Украины, в том числе международные структуры, которые стараются не замечать ничего из того, что там проходит и происходит, перестать смотреть либо в другую сторону, либо сквозь пальцы, на действия киевского режима и приложить наконец-то хоть какие-то минимальные усилия, чтобы побудить его к выполнению минских соглашений», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что без этого невозможно достижение устойчивого мира, не только в Донбассе, но и в общеевропейском масштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) поддерживают власти Украины в их «крестовом походе» против собственного населения.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что власти России не отказываются от контактов с Украиной, но не по Донбассу, так как это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Киева.

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