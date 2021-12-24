Москва, , 13:28 — REGNUM Цена на нефть в 2022 году может остаться на уровне $75 за баррель с колебаниями на 10% в обе стороны. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Александр Новак Minenergo.gov.ru

По его словам, такая цена возможна с учётом роста мировой экономики и спроса на нефть. Об экономическом росте говорят многие аналитики, а рисков, которые бы отклонили уровень от текущего, не видно.

«Текущие уровни, которые мы сегодня видим, они довольно стабильны. Это $75 за баррель, плюс-минус 10%. Мне кажется, что в следующем году такие параметры могут сохраниться», — сказал Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, Новак ожидает увеличения в 2022 году объема добычи нефти в России до 550 млн тонн.

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