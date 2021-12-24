Екатеринбург, 24 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начали устранять последствия коммунальной аварии, которая произошла на улице Краснолесья. Об этом сообщают СМИ.

Krd.ru Коммунальная авария

В Академическом районе города ликвидировали потоп из-за прорыва трубы холодного водоснабжения. Дворники очистили дорогу ото льда, посыпали тротуары противогололедной смесью. Однако последствия оказалось гораздо серьезнее, чем могли представить в управляющей компании. Из-за прорыва трубы провалился асфальт и образовалась большая яма.

В управляющей компании ищут место прорыва трубопровода. Вскоре его начнут ремонтировать.

Отметим, коммунальная авария произошла в ночь на 24 декабря в Екатеринбурге на улице Краснолесья. Из-за потопа здесь образовывалась огромная пробка. На данный момент движение машин не затруднено.