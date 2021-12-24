Ярославль, 24 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Ярославле взрослая поликлиника №1 Центральной городской больницы Ярославля, расположенная на проспекте Октября, возвращается к прежнему режиму работы. Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Yarregion.ru Центральная городская больница в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поликлиника была перепрофилирована под лечение ковид-больных.

«Наметившаяся тенденция к стабилизации эпидемиологической обстановки позволила вернуть койки, перепрофилированные в октябре под приём пациентов с COVID-19, в график оказания плановой медицинской помощи. Сейчас в поликлинике идёт активная подготовка к проведению комплекса санитарной обработки помещений», — уточняет пресс-служба ярославского депздрава.

Плановый приём начнётся с 29 декабря 2021 года.