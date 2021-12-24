Афины , , 13:26 — REGNUM Оппозиционная партия Греции «Движение за перемены» (KINAL) охарактеризовала объявленные правительством меры против нового всплеска пандемии как «запоздалые и недостаточные». Об этом говорится в заявлении партии 23 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эти меры, считают в партии, не могут остановить распространение вируса, поскольку они не сопровождаются планом увеличения числа вакцинаций, существенной поддержкой Национальной системы здравоохранения и подготовкой системы к борьбе с пятой волной пандемии, которая не за горами.

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«Пора, чтобы робость, медлительность и страх перед политическими издержками прекратили диктовать решения, которые стоят человеческих жизней, здоровья и доходов граждан. Вакцинация, поддержка Национальной службы здравоохранения, строгое соблюдение мер защиты, эпидемиологический мониторинг с помощью экспресс-тестов и ПЦР-тестов и эффективного отслеживания — вот что необходимо для предотвращения новой волны пандемии», — говорит KINAL.

Меры вступили в силу с 06:00 пятницы, 24 декабря, и продлятся до 2 января. В их число входит отмена всех публичных праздничных мероприятий, ношение маски в любое время и во всех местах, как внутри помещений, так и снаружи, а также дополнительные протоколы защиты для путешественников.