Кишинёв, 24 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Премьер-министру Молдавии Наталье Гаврилице не хватает зарплаты в 16 тыс. леев (около $900), чтобы покрыть необходимые расходы. Об этом она заявила в эфире телеканала TV8.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ. Цитата из трансляции

Глава молдавского правительства сообщила, что ей помогают накопления, которые она смогла сделать, когда работала за рубежом.

«У меня есть сбережения и я, как многие, кто имел храбрость прийти на госслужбу, живу в том числе на эти деньги», — сказала Гаврилица.

Ранее председатель комиссии парламента Молдавии по правовым вопросам Олеся Стамате сообщила, что министры в республике получают по 14 тыс. леев (около $790). Она заявила, что зарплата слишком маленькая для таких должностей.

Напомним, депутаты парламента Молдавии ранее приняли законопроект, в котором предполагалось в 2022 году значительно поднять зарплаты представителям всех ветвей власти. Также там предлагалось поднять пенсии и зарплаты бюджетникам, но не так значительно. После выступлений оппозиции президент республики Майя Санду отправила законопроект на доработку.