Кито, 24 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Эквадорские дорожные службы проводят проверки для обеспечения безопасности на дорогах и наземных станциях в связи с празднованием Рождества. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

В столичном округе Кито проверки пройдут на основных дорогах, ведущих в город и из него, пяти наземных станциях и местах массового скопления людей.

Работа сотрудников будет связана с проверкой количества пассажиров в автобусах во избежание превышения или нарушения разрешенной вместимости, водительских прав и прочим.

Власти призвали граждан к совместной ответственности, соблюдению дорожных знаков, проверке состояния транспортных средств, аккуратному вождению и отказу от алкоголя за рулём.