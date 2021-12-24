Ялта, Крым, 24 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Ялтинских школьников распускают по домам из-за сильного снегопада 24 декабря. Также власти города просят работодателей отпустить раньше с работы сотрудников. Об этом в соцсетях написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Sev.gov.ru Уборка снега в Крыму после снегопада

«Третий день Ялту накрывает снежной пеленой. Третий день ведем расчистку. Задействованы все силы и средства, дополнительно привлечены и люди, и техника. Всего на улицах города работают 319 человек — вызвали сотрудников из отпусков, девять единиц техники плюс машины «Крымавтодора», — написала Павленко.

Мэр уточнила, что ресурсов на одновременную расчистку территорий у города не хватает, и обратилась с просьбой не оставлять личный транспорт в узких местах. При этом, отметила Павленко, сегодня же в Ялте ожидается оттепель, усиление ветра и дождь со снегом.

«В связи с такими непростыми погодными условиями существует высокий риск прекращения работы общественного транспорта в ближайшие часы. Прошу работодателей отпустить сотрудников. Сокращаем учебный процесс — отпускаем детей по домам», — уточнила мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Ялте из-за снегопадов отменили занятия в школах и закрыли детские сады.