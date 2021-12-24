Ростов, Ярославская область, , 13:33 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин проводит проверку по коллективному обращению жителей одного из домов в Ростове. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Встреча с жителями дома

Люди опасаются за свою жизни и жизнь своих детей. Состояние дома плохое, обнаружены повреждения газовой трубы.

«Мы знаем случаи утечки газа, которые заканчивались трагически. На обращение мы вчера выезжали во второй половине дня, сделали фотофиксацию. Нам жители предоставили экспертизу и, действительно, труба газовая погнута в одном месте. В другом деформировался фундамент. Сегодня к концу дня уйдёт заключение соответствующее для принятия мер в надзорные органы. В том числе в МЧС», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Крупин.

Всего в доме проживает 90 семей в числе которых 42 несовершеннолетних. Как сообщили уполномоченному жители — дом признан аварийным.

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