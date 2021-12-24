Ростов, Ярославская область, 24 декабря 2021, 13:33 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин проводит проверку по коллективному обращению жителей одного из домов в Ростове. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.
Люди опасаются за свою жизни и жизнь своих детей. Состояние дома плохое, обнаружены повреждения газовой трубы.
Всего в доме проживает 90 семей в числе которых 42 несовершеннолетних. Как сообщили уполномоченному жители — дом признан аварийным.
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