Москва, 24 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Москве начали тестировать уличные камеры, которые реагируют на оружие, бесхозные предметы и резкие падения. Об этом 24 декабря сообщил телеграм-канал Baza.

Pixabay.com Камеры наблюдения

По его данным, работу новой системы наблюдения проверяют отобранные для этой цели люди. Им выдают специальный документ, чтобы их случайно не задержала полиция. Основная задача тестировщиков — проверить новую автоматическую систему, которая не только узнает лицо, но и распознаёт оружие, бесхозный предмет или внезапное падение человека.

«Для этого тестировщики, сотрудничающие с разработчиками, должны пройти по определённому маршруту в центре Москвы с игрушечным оружием. Кроме того, около камер они должны упасть два раза (для этого их просят надеть то, то не жалко запачкать), а также оставить ручную кладь (сумку, портфель или пакет)», — приводит подробности телеграм-канал.