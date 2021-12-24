В Москве тестируют камеры, реагирующие на оружие и ЧП
Москва, 24 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Москве начали тестировать уличные камеры, которые реагируют на оружие, бесхозные предметы и резкие падения. Об этом 24 декабря сообщил телеграм-канал Baza.
По его данным, работу новой системы наблюдения проверяют отобранные для этой цели люди. Им выдают специальный документ, чтобы их случайно не задержала полиция. Основная задача тестировщиков — проверить новую автоматическую систему, которая не только узнает лицо, но и распознаёт оружие, бесхозный предмет или внезапное падение человека.
«Для этого тестировщики, сотрудничающие с разработчиками, должны пройти по определённому маршруту в центре Москвы с игрушечным оружием. Кроме того, около камер они должны упасть два раза (для этого их просят надеть то, то не жалко запачкать), а также оставить ручную кладь (сумку, портфель или пакет)», — приводит подробности телеграм-канал.