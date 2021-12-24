Таллин, 24 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что, по его мнению, не может быть и речи о том, чтобы обсуждать предложения России по гарантиям безопасности. Он сказал об этом 24 декабря в интервью Эстонскому телевидению.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«С требованиями России все просто. Их нужно отложить в сторону и выступить со своими мыслями. Если мы начнем их обсуждать, то я думаю, у нас будет проблема», — отметил Карис.

При этом он добавил, что считает, что в определенный момент отношения с Россией все же войдут «в какие-то разумные рамки», так как, по его словам, никто не хочет эскалации.

«Но о том, чтобы обсуждать эти пункты, думаю, не может быть и речи», — уточнил эстонский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Эстония вслед за Литвой готова покинуть формат 16+1 «Европа и Китай».