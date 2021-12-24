Париж, , 13:16 — REGNUM Столкнувшись с пятой волной эпидемии коронавируса, Высший орган здравоохранения во Франции рекомендует ввести ревакцинацию для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает Le Figaro.

Подростки Pierre Metivier

По данным Высшего органа здравоохранения, эта мера должна позволить лучше защитить подростков в стране.

Кроме того, учреждение рекомендует вводить бустерную дозу вакцины с трехмесячного возраста.

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