Париж, 24 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Столкнувшись с пятой волной эпидемии коронавируса, Высший орган здравоохранения во Франции рекомендует ввести ревакцинацию для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает Le Figaro.

Pierre Metivier Подростки

По данным Высшего органа здравоохранения, эта мера должна позволить лучше защитить подростков в стране.

Кроме того, учреждение рекомендует вводить бустерную дозу вакцины с трехмесячного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в форт Брегансон, одну из официальных резиденций, где он проведет Рождество.