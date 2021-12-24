Сан-Сальвадор, 24 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Власти Сальвадора подтвердили обнаружение двух тел, которые могут принадлежать Карен и Эдуардо Герреро — сестре и брату, пропавшим без вести в сентябре 2021 года. Об этом пишет Prensa Latina.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

Министр безопасности Густаво Вильяторо объявил об обнаружении двух тел в муниципалитете Нуэво Кускатлан, а также об аресте пяти подозреваемых.

«С сегодняшнего дня началась работа с судебно-медицинской экспертизой, чтобы как можно скорее получить результаты вскрытия и ДНК», — сказал Вильяторо на пресс-конференции.

По его словам, после первых двух задержанных в связи с этим делом 6 ноября, было произведено еще пять арестов: «Это подтверждает, что мы не прекратили работу над этим делом».