Иерусалим, 24 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Рекомендация о вакцинации четвертой дозой вакцины против COVID-19 в Израиле принята под давлением. Об этом сообщает телеканал «12 Кешет» со ссылкой на высокопоставленный источник в комиссии по вакцинации минздрава 23 декабря.

ru.torange.biz Прививка

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По мнению источника, на сегодняшний день для заключений об эффективности четвертой дозы недостаточно информации.

«Давление при выработке решения оказывалось, даже если не впрямую, но оказывалось. Особенно на тех, кто не был готов утверждать рекомендацию из-за отсутствия достаточной информации», — сказал источник телеканала, подчеркивая, что голосовал против предложения комиссии.

Установка на рекомендацию четвертой прививки, по его мнению, шла от минздрава.

21 декабря комиссия рекомендовала прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса граждан старше 60 лет, онкобольных, лиц с ослабленным иммунитетом, перенесших пересадку органов, медработников независимо от возраста.