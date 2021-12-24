Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Выстреливший в лицо своей сотруднице директор мини-отеля в центре Петербурга в соответствии с решением суда лишился дорогостоящей иномарки. Машину конфисковали служебные приставы, в счет компенсации морального и материального вреда пострадавшей. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе УФССП по Санкт-Петербургу.

Судебные приставы Alimentu.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении 36-летнего Шаига Мубариза Зейналова, который в апреле 2020 года выстрелил в лицо 18-летней сотруднице мини-отеля. Девушке удалось выжить, но она лишилась одного глаза. Суд приговорил обвиняемого к пяти годам колонии общего режима, а также взыскал с него в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда 1,5 млн рублей, в счёт компенсации имущественного вреда — еще 304 827 рублей.

«Припаркованный автомобиль Kia Cerato, принадлежащий должнику, который в настоящий момент отбывает наказание, в ходе очередного рейда межрайонного отдела судебных приставов по совершению отдельных исполнительных действий, был выявлен на улице Маршала Казакова. В отношении транспортного средства был составлен акт описи и ареста, на место проведения исполнительных действий был вызван эвакуатор, который транспортировал автомобиль на спецстоянку», — рассказали в УФССП.

В ближайшее время это имущество будет реализовано в счет погашения имеющихся задолженностей. Исполнительные производства остаются на контроле у судебного пристава.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2020 года в хостеле на Садовой улице в центре Петербурга 36-летний пьяный владелец заведения выстрелил из охотничьего самозарядного карабина модели АКС-366 Lancaster-03 в сторону головы 18-летней сотрудницы, с которой у него произошел конфликт. Но промахнулся, и пуля попала в стену в 60 сантиметрах от потерпевшей, где разрушилась, а ее фрагмент рикошетом попал потерпевшей в левый глаз.

В результате преступных действий Зейналова девушке было причинено огнестрельное пулевое слепое ранение левой орбиты с полным разрушением левого глаза. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Однако в суде дело было переквалифицировано на п. з ч. 2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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