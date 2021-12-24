Кундуз, Афганистан, 24 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Местные источники в афганском городе Кундуз сообщают, что пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Кундуз — Баглан.

Авария

Авария произошла сегодня, 24 декабря, в местности Гердаб.

Очевидцы рассказали газете «8 Собх», что инцидент произошел в результате столкновения двух автомобилей, двигавшихся с большой скоростью.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали еще несколько человек.

На трассе Баглан — Кундуз время от времени происходили подобные аварии из-за неосторожности и несоблюдения правил дорожного движения.