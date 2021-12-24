Москва, , 13:07 — REGNUM Сегодня, 24 декабря, нефтяные цены ограниченно поднимаются выше $76,50 за баррель нефти марки Brent, продолжая общую направленность текущей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Нефть Greenday.ie

«Она связана с некоторым повышением оптимизма из-за данных о меньшей, чем предполагалось, токсичности штамма «Омикрон» и надеждами на увеличение деловой активности.

На таком фоне повышаются в последние дни цены рисковых активов, включая сырьё.

В свою очередь американская валюта как защитный инструмент теряет позиции на мировом рынке. Это также поддерживает котировки нефти, поскольку они выражены в долларах.

В то же время, с технической точки зрения, цена подходит в сильным уровням сопротивления — предыдущим декабрьским максимумам на рубеже $77.

Учитывая то, что 24 декабря многие участники рынка не работают из-за Рождества, вряд ли стоит ожидать существенного продвижения цены с пробитием данных рубежей.

Тем более, что никаких новых значимых событий и статистики не ожидается. Наиболее вероятный диапазон колебаний котировок на сегодня составляет $76−77 за баррель Brent», — считает эксперт.

Читайте также: После кратковременного провала нефть пошла на поправку