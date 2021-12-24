Сан-Хосе, , 13:06 — REGNUM Коста-Рика близка к достижению цели в 70% привитого от COVID-19 населения страны. Об этом сообщает Prensa Latina.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Отмечается, что почти 67% населения в настоящее время полностью вакцинированы.

Также Коста-Рика уже заключила контракт с компанией Pfizer/BioNTech на закупку 3,5 млн доз к 2022 году, из которых 1,5 млн будут предназначены для вакцинации детей в возрасте от пяти до 12 лет, а остальные — для людей из групп риска и пожилых.