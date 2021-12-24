Москва, , 13:06 — REGNUM Лётная сертификационная программа по новейшему российскому самолёту МС-21 завершена. Об этом 24 декабря сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Самолет МС-21 Irkut.com

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«Рассчитываем в ближайшее время получить сертификат типа», — уточнил в эфире телеканала «Россия 24» глава федерального ведомства.

По словам министра, в ближайшие дни планируется полёт МС-21 уже с российским композитным крылом. Коммерческие поставки самолёта начнутся в следующем году, отметил Мантуров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря новый российский авиалайнер МС-21−300 совершил первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта, впервые приземлившись в аэропорту Иркутска. Полёт прошёл успешно.

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