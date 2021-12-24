Иерусалим, 24 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В течение 23 декабря в Израиле подтверждены 1482 новых случая заражения коронавирусом, сообщает минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

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Сутками ранее сообщалось про 1400 заражений, еще днем раньше — про 1200. Суточный показатель превышает 1000 заражений пятый день подряд.

За сутки сделано 125 958 тестов, положительными оказались 1,40%, коэффициент заражений за сутки повысился с 1,34 до 1,36.

В больницах остаются 129 ковид-пациентов, на ИВЛ 38 человек. За сутки умерли два человека, число смертей от коронавируса составляет 8241.

В стране с населением около 9,3 млн человек полностью привиты 5,86 млн человек, ревакцинированы 4,18.