Москва, , 13:07 — REGNUM Блогер, публично справивший нужду на портрет ветерана Великой Отечественной войны приговорен к четырем годам колонии общего режима. Соответствующее решение 24 декабря принял Московский городской суд.

Также суд запретил осужденному в течение пяти лет вести деятельность в социальных сетях.

Ранее 19-летний молодой человек выложил в сеть фотографии того, как он мочится на стенд с биографией ветерана. По имеющейся информации, на момент совершения преступления парень был пьян.

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