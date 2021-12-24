Канберра, , 13:08 — REGNUM Через считанные часы жители Австралии встретят Рождество, однако праздничные планы сотен человек оказались разбитыми вдребезги после того, как одни из крупнейших авиаперевозчиков Австралии Jetstar и Virgin отменили или перенесли десятки рейсов. Об этом 24 декабря сообщил новостной портал News.com.au.

В аэропорту frankieleon

За несколько часов до наступления Рождества осуществление авиарейсов на загруженных маршрутах между Викторией, Новым Южным Уэльсом, Квинслендом и Южной Австралией было приостановлено, а пассажиров не предупредили.

Как пишут журналисты, на самых популярных направлений, число отмененных рейсов превысило 30. Как следствие, в настоящее время в крупных аэропортах Австралии образовались длинные очереди из негодующих пассажиров, пытающих во что бы то ни стало улететь, чтобы не встречать Рождество в окружении чемоданов.