Канберра, 24 декабря 2021, 13:08 — REGNUM Через считанные часы жители Австралии встретят Рождество, однако праздничные планы сотен человек оказались разбитыми вдребезги после того, как одни из крупнейших авиаперевозчиков Австралии Jetstar и Virgin отменили или перенесли десятки рейсов. Об этом 24 декабря сообщил новостной портал News.com.au.
За несколько часов до наступления Рождества осуществление авиарейсов на загруженных маршрутах между Викторией, Новым Южным Уэльсом, Квинслендом и Южной Австралией было приостановлено, а пассажиров не предупредили.
Как пишут журналисты, на самых популярных направлений, число отмененных рейсов превысило 30. Как следствие, в настоящее время в крупных аэропортах Австралии образовались длинные очереди из негодующих пассажиров, пытающих во что бы то ни стало улететь, чтобы не встречать Рождество в окружении чемоданов.