Ереван, 24 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 6236 исследований на коронавирус, из которых 135 дали положительный результат. Об этом 24 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 344 261 носителя коронавируса. Из них 329 983 справились с инфекцией, в том числе 407 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 4843 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9435 пациентов с COVID-19, в том числе трое скончались в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6885 тестов на коронавирус 129 были с положительным результатом. 295 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли шесть пациентов с COVID-19.