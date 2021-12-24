Грозный, , 13:03 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Всего в регионе умерли от COVID-19 908 жителей. Такие данные привели 24 декабря в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число носителей коронавируса в регионе превысило 30 тыс. человек. В настоящее время проходят лечение от COVID-19 1002 пациента, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Зарегистрировано 30 459 положительных случаев COVID-19 или 1,7% от числа всех проведённых тестов, в том числе за сутки 73 новых случая», — сообщило санитарное ведомство.

С начала прививочной кампании против COVID-19 в Чечне привились более 711 тыс. человек.