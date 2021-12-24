Даугавпилс, Латвия, 24 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Мэр города Даугавпилс (Латвия) Андрей Элксниньш намерен созвать экстренное заседание, на котором планирует объявить об энергетическом кризисе из-за цен на газ, сообщает 24 декабря Sputnik Латвия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам мэра, из-за возросших цен на газ на мировом рынке в Даугавпилсе цена на отопление уже должна составлять €200 за 1 МВт·ч. Пока городским властям удавалось сдерживать цены на уровне €57 за 1 МВт·ч.

Если сдержать тарифы в январе удастся, то уже в феврале их придётся либо повышать в три раза, либо просить помощи у государства.

«Сразу же после праздников Даугавпилсская дума планирует объявить энергетический кризис», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2022 года тарифы АО «Латвийский газ» (Latvijas gаze) на природный газ для домохозяйств в зависимости от потребления вырастут в пределах 50% — 70%.

Представители Latvijas gаze подчеркнули, что, учитывая привязку цен на природный газ в Латвии к индексам бирж природного газа в Западной Европе, экономические и геополитические события на этих рынках прямо влияют и на газовые цены в Латвии.

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