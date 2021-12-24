Москва, , 13:02 — REGNUM На пост президента Федерации гандбола России (ФГР) переизбран Сергей Шишкарёв. Выборы прошли в ходе отчётно-выборной конференции ФГР, которая состоялась 24 декабря.

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Шишкарёв возглавляет ФГР с 2015 года. Следующие выборы главы организации должны пройти в течение полугода после Олимпиады 2024 года.

Напомним, в 2016 году женская сборная России стала чемпионом Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а на Играх-2020 в Токио заняла второе место. Мужская сборная не сумела пройти квалификацию на обе Олимпиады.