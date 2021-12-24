24 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

В 2021 году в России наметилась позитивная тенденция — фиксируется рост инвестиционной активности и постепенное преодоление кризиса, спровоцированного коронавирусной инфекцией. Позитивный прогноз привлечения инвестиций на следующий год связан с восстановлением российской экономики и преодолением наиболее тяжёлых последствий пандемии. Негативным фактором может быть новая волна эпидемии, а также существенное ухудшение международной ситуации, что способно отпугнуть внешних инвесторов.

Арсен Шаяхметов, , 14:44 — REGNUM На днях Владимир Путин провёл встречу с председателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. В ходе разговора глава государства отметил, что, несмотря на имеющиеся сложности, приток инвестиций не сократился. Председатель «Деловой России» подчеркнул, что необходимо обеспечить широту и охват инвестициями регионов и отраслей. Нужно помогать тем регионам, у которых нет собственной сбалансированности бюджета, может быть, компенсировать часть выпадающих доходов из федерального бюджета. При этом эксперты отмечают, что инвестиционная активность субъектов — понятие очень многофакторное и отчасти субъективное.

Бизнесмены Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ожидать наплыва новых инвесторов не стоит?

В 2021 году наметилась позитивная тенденция — фиксируется рост инвестиционной активности и постепенное преодоление кризиса, спровоцированного коронавирусной инфекцией. За январь — октябрь, согласно данным Росстата, рост инвестиций в стране составил 7,6% по сравнению с теми же десятью месяцами прошлого года. Причём положительная динамика характерна не только для наиболее развитых субъектов, но и для регионов, которые ранее не отличались существенными успехами в этой сфере. Но региональная дифференциация тем не менее остаётся всё ещё очень заметной. Наибольшее число инвестиций по-прежнему привлекают регионы с высоким уровнем социально-экономического развития (Москва, Татария, Башкирия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа).

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что существенного роста инвестиций в следующем году ждать не стоит. Так, руководитель аналитического агентства «Национальный эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый отмечает, что из-за пандемии бизнес выжидает и не торопится разворачивать новые проекты.

Михаил Белый Госпиталь Александр Куликов © ИА REGNUM «Полагаю, что на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции ожидать значимого повышения инвестиционной привлекательности регионов не стоит. Надо признать, что экономика оказалась значительно подорванной на фоне тяжелой эпидситуации. Фактически на плаву и в плюсе остаются лишь те регионы, в которых удалось ранее создать максимально благоприятные условия для работы инвесторов, в том числе иностранных. Ожидать наплыва новых игроков в ближайшее время я бы не стал: бизнес тоже выжидает, надеясь, что пандемия закончится, поэтому многие не торопятся разворачивать новые проекты».

Не ожидает роста инвестиций и глава аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин.

«Относительно прогнозов на 2022 год могу сказать, что вряд ли инвестиционная активность регионов на круг вырастет, поскольку сейчас эффективно работающих инструментов для привлечения инвесторов недостаточно. ОЭЗ и ТОСЭР в ряде территорий не работают, да и если бы все созданные преференциальные режимы реально работали, то России все равно было бы безнадежно далеко даже до соседнего Китая, где особые экономические режимы существуют сейчас уже почти в каждом селе. В России же в целом инвестиционный климат не таков, чтобы в нем вольготно и свободно развивались предприниматели любого размера и отрасли. А это, напомню, было основой экономической политики Дэна Сяопина, благодаря которому и осуществился инвестиционный рывок Китая. Нам можно лишь смотреть на соседа и завистливо молчать». Антон Чаблин

Рейтинги инвестиционной привлекательности: объективная оценка или PR-продукт?

Анализ инвестиционной активности российских регионов показывает, что внимание потенциальных инвесторов по-прежнему привлекают либо регионы с хорошо развитой инфраструктурой (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург), либо специализирующиеся на добыче сырья субъекты (Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Кроме того, в числе лидеров не первый год находятся Татария и Башкирия, что может быть объяснено высоким уровнем эффективности регионального лоббизма и продуманной политикой в информационном пространстве. Причём Башкирия является единственным субъектом в России, который демонстрирует рост инвестиций на протяжении трёх последних лет. Но наиболее высокий прирост по итогам первых десяти месяцев 2021 года наблюдается в Якутия (159,6%), Самарской (131,4%) и Амурской (124,8%) областях. Правда, высокие показатели некоторых субъектов могут быть объяснены «эффектом низкой базы». В целом для большинства субъектов характерно скачкообразное развитие — успешные периоды сменяют неудачные и наоборот.

Важным фактором оценки эффективности инвестиционной политики региональной власти выступают ключевые рейтинги. В первую очередь рейтинг проправительственного Агентства стратегических инициатив. В частности, эксперты этого агентства связывают инвестиционную привлекательность регионов с их социально-экономическим статусом. Именно поэтому среди лидеров присутствуют Москва, Татария, Башкирия, Санкт-Петербург и некоторые другие субъекты. Высокие позиции в рейтинге регионов со средним уровнем социально-экономического развития (Тульская, Ярославская области), возможно, связаны с лоббистскими возможностями их лидеров и имеющимся промышленным потенциалом. Вместе с тем изменившаяся методика составления рейтинга привела к тому, что в число лидеров попало большое число очень разных по своим реальным инвестиционным возможностям субъектов, что вызвало скепсис у ряда экспертов.

Завод по производству автомобильных двигателей ООО «Хёндэ Виа Рус». Санкт-Петербург Gov.spb.ru

Антон Чаблин отмечает, что инвестиционная активность — понятие многофакторное.

нвестиционная активность — понятие многофакторное, на него влияет не только условная «сила» экономики или наличие природных ресурсов, а также и имиджевая составляющая. Попадание в инвестиционные рейтинги АСИ или «Эксперт» на высокие позиции таких регионов, как, например, Новгородская, Самарская или Саратовская области, можно объяснить в том числе и активностью GR и PR-департаментов соответствующих территорий. Умение продать воздух — это особый талант. Могу в пример привести, скажем, Калмыкию, где практически нет инвестиционно привлекательных ресурсов. Но при этом регион вдруг оказался одним из лидеров в России по развитию конкретной отрасли — альтернативной энергетики (солнечной и ветряной). Но есть и обратные примеры, когда регионы богатые, ресурсоёмкие оказываются в конце рейтингов инвестиционной привлекательности из-за бездействия и беспомощности пиарщиков: возьмём для примера, скажем, находящиеся в хвосте очередного рейтинга «Эксперта» Дагестан, Адыгею или Ненецкий автономный округ. У каждого есть сильные стороны (географическое положение, удобная логистика, наличие полезных ископаемых), но чиновники неспособны их преподнести в выгодном свете». Антон Чаблин «И

Михаил Белый в числе наиболее благополучных территорий называет Татарию и Башкирию.

Михаил Белый «Именно в этих регионах уже давно ведется системная работа по привлечению инвесторов с помощью максимального числа инструментов. Стоит понимать, что борьба за инвесторов — это не проект одного дня и не затрагивает исключительно экономическую сторону жизни территорий. Успешным в этом смысле регионам удается выстраивать и иную инфраструктуру — в том числе дорожную, туристическую, культурную. Инвесторы — это люди, и они оценивают регион присутствия по целому ряду параметров. Попадание в список наиболее привлекательных для инвесторов ряда регионов можно связать с успешным политическим лоббизмом губернаторов. Стоит признать, что лоббизм в хорошем смысле этого слова и системная работа с инвесторами связаны неразрывно».

Таким образом, позитивный прогноз привлечения инвестиций на следующий год связан с восстановлением российской экономики и преодолением наиболее тяжёлых последствий пандемии. Негативным фактором может быть новая волна эпидемии, а также существенное ухудшение международной ситуации, что способно отпугнуть внешних инвесторов. Вероятнее всего, сохранится и существенная дифференциация между регионами России, возможности и динамика развития которых различаются очень сильно.