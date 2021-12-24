Чебоксары, , 13:00 — REGNUM Холода в Чувашии могут продержаться до нового года, в ближайшее время ожидается 30-градусный мороз. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Главная новогодняя ёлка в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, 25 декабря в республике утром температура будет ощущаться как — 30 градусов мороза. Это связано с усилением ветра, также прогнозируются снегопады и метель. Вечером порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

За сутки может выпасть почти 5 см снега. Но последующий приход тёплого фронта обеспечит повышение температуры, которая в ночь с 25 на 26 декабря составит — 2… — 4 градуса мороза. Однако потепление будет кратковременным: уже утром 26 декабря с сохранением погодных условий 27 декабря похолодает до — 15 градусов, но при этом установится солнечная погода и стихнет ветер. Ощущаемая температура составит — 25 градусов мороза.

По прогнозам, морозы вернутся в Чувашию в середине недели. В частности, 20 декабря похолодает до — 22… — 27 градусов.

По предварительным прогнозам, в ночь с 30 на 31 декабря, а также на 1 января ожидаются снег с метелью. 1 января потеплеет до небольших плюсовых температур, но уже 2 января подморозит.