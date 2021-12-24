Афины , , 13:04 — REGNUM Министр культуры Греции Лина Мендони и посол Нигерии Опуними Акинкугбе обсудили вопросы налаживания отношений между их странами в сфере культуры на рабочей встрече. Об этом сообщает минкульт Греции 23 декабря.

Сотрудничество

Согласно заявлению министерства культуры, в свете намерения правительства Греции расширить свое присутствие в странах Африки к югу от Сахары обе стороны подтвердили взаимную заинтересованность в улучшении культурных отношений двух стран.

В качестве первого шага обе стороны договорились продолжить процесс подписания Меморандума о сотрудничестве в этой области.