Тюмень, , 13:00 — REGNUM В Тюменской области магазины «Мегамарт» в 2022 году станут «Магнитами». Об этом сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на уральское подразделение сети «Магнит».

Супермаркет «Магнит» Липунов Г.А

Краснодарский холдинг приобрел торговую сеть DIXY Holding Limited летом 2021 года почти за 90 млрд рублей.

В пресс-службе уральского подразделения «Магнита» пояснили, что в Тюменской области планируется переводить «Мегамарты» в «Магниты» постепенно.

«Этот процесс начнётся в 2022 году и будет сопровождаться реконструкцией и обновлением магазинов, направленными на улучшение покупательского опыта. Мы полностью сохраним персонал «Мегамартов» и улучшим условия работы. В рамках ребрендинга мы планируем сохранить востребованный ассортимент», — сообщает пресс-служба «Магнита».

Что касается магазинов «Дикси», которые также работают в Тюмени, в пресс-службе «Магнита» об их судьбе ничего не сообщают.