Канберра, , 15:03 — REGNUM Традиционное рождественское ралли, которое наблюдалось последние четыре дня, заставило австралийский рынок акций взлететь в преддверии рождественских каникул, поскольку инвесторы все больше уверены, что мировая экономика сможет выдержать обширное распространение штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 24 декабря сообщил новостной портал News.com.au.

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Индекс ASX 200 последовал за ростом с Уолл-стрит, достигнув максимального уровня почти за шесть недель. Он вырос на 32,7 пункта, или 0,44%, до 7420,3. Отмечается, что 24 декабря торговая сессия особенно была благоприятной для держателей голубых фишек, майнеров криптовалют и обладателей акций медицинских компаний.

Традиционный предпраздничный скачок на бирже произошел после еще одной сильной сессии на Уолл-стрит. По словам старшего аналитика компании OANDA Эдварда Мойя, «Омикрон» скорее больше похож на краткосрочный порыв встречного ветра, а не на разрушительный шторм, который может потопить корабль мировой экономики в долгосрочной перспективе.

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