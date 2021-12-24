Пенза, 24 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен 25 декабря на территории Пензенской области. По данным регионального управления Гидрометцентра, в предстоящие сутки ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, порывы южного ветра достигнут 20−25 м/с.

Bookmix.ru Метель

Температура воздуха ночью 25 декабря составит —15…—20°C, днем — от 2 до 7 градусов мороза.

В ночь на 26 декабря столбики термометров опустятся до 12−17 градусов ниже ноля, днем немного потеплеет до —10… —15 °C. Сохранится облачная с прояснениями погода, местами возможен умеренный снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области днем 25 декабря и ночью 26 декабря ожидается сильный снег (6−19 мм), метель (видимость 500 метров и менее), усиление ветра порывами до 17−22 м/с, в отдельных районах порывы ветра достигнут 25 м/с. На дорогах снежные заносы.

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