Буэнос-Айрес, , 13:00 — REGNUM Аргентина продлила решение о режиме чрезвычайного положения в области здравоохранения в связи с ситуацией, вызванной COVID-19. Эта мера была объявлена 12 марта 2020 года и теперь будет действовать до 31 декабря 2022 года, сообщает Prensa Latina.

Аргентина

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Согласно указу, который был принят в целях обеспечения государства необходимыми средствами для борьбы с пандемией, министерство здравоохранения определено в качестве органа, который может давать рекомендации и принимать меры в отношении эпидемиологической ситуации для смягчения последствий для здоровья.

Постановление, в частности, уполномочивает министерство закупать оборудование, товары и услуги, принимать необходимые меры в области общественного здравоохранения, защищать критически важные предметы снабжения, такие как спиртовой гель или маски, приостанавливать полеты из районов, пораженных вирусом, и делать изоляцию обязательной в случаях, подробно описанных в постановлении.