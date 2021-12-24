Рабат, 24 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Марокканские мигранты пересекли пограничный барьер, отделяющий территорию Марокко от испанского анклава Мелилья. Об этом 24 декабря сообщает Agence Marrocane de Presse.

Мигранты

По данным журналистов, границу пересекли 18 граждан Марокко и около 80 мигрантов из Африки. Журналисты агентства отметили, что десятки людей пытались попасть на территорию испанского, используя лестницу, чтобы перелезть через пограничное ограждение.

Видео инцидента было опубликовано на официальной странице Марокканской ассоциации по правам человека.

По информации правозащитников, группа мигрантов была обнаружена в момент пересечения границы. К месту инцидента прибыла оперативная группа пограничной службы Испании, которая применила для разгона мигрантов слезоточивый газ. В результате инцидента, большая часть мигрантов вернулась на территорию Марокко, о судьбе группы прорвавшихся через забор не сообщается.