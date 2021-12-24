Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге на сегодняшний день в наличии имеется 988 077 доз вакцины от COVID-19, они хранятся в поликлиниках и на фармацевтической базе города. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Во всех медицинских учреждениях города имеются дозы двухкомпонентного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонентного «Спутник Лайт». А в 81 медучреждении города есть вакцина «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор».

Добавим, в настоящий момент в Петербурге прошли первый этап вакцинации, без учета «Спутника Лайт», 2 245 715 горожан, полностью закончили цикл вакцинации 2 616 648 человек.

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