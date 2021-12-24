Омск, 24 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 420 случаев заражения коронавирусом, в том числе 372 пациента лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в областном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации федерального оперативного штаба, за весь период пандемии в Омской области коронавирус выявили у 127 690 человек. За сутки выздоровели 994 жителя региона, за всё время — 109 145.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в регионе было выявлено 456 носителей коронавируса, выздоровел 991 человек.