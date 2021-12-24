Москва, 24 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Рубль укрепился на торгах 23 декабря, отправив доллар к отметке 73,50 руб. Сегодня, 24 декабря эта поддержка была с легкостью пробита, и котировки достигли более чем одномесячных минимумов в районе уровня 73 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Коснувшись этой отметки, пара слегка отскочила, но осталась на отрицательной территории и завершает торговую пятидневку с внушительными потерями.

В недавнем росте особой заслуги рубля как таковой нет. Российская валюта ориентируется на поведение доллара, который на этой неделе не смог подрасти из-за возвращения спроса на риск, который приободрил покупателей рубля.

Свою лепту в усиление восходящего импульса внесла и нефть, которая подскочила к максимумам месячной давности в результате коррекции, переросшей в локальное ралли.

Нефть марки Brent превысила отметку $76 и продолжает уверенно торговаться в пятницу, хотя бычий моментум пока не получает дальнейшего развития.

Общий благоприятный настрой в сегменте рисковых активов предполагает сохранение высоких позиций рубля в краткосрочной перспективе/

Однако в целях сокращения рисков игроки могут активизировать фиксацию прибыли после столкновения пары с психологической поддержкой 73 руб.

С другой стороны, ввиду низкой торговой активности на площадках, которые не ушли на празднование католического Рождества, амплитуда колебаний котировок, скорее всего, будет минимальной, что ограничивает риски коррекции курса рубля до завершения сессии», — считает эксперт.

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