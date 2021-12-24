Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Следующим крупным ходом с российской стороны должно стать признание волеизъявления жителей Донбасса, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 декабря, комментируя высказывания пресс-секретаря американского Белого дома Джен Псаки.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Псаки заявила, что в Вашингтоне готовы согласиться с некоторыми из представленных Россией предложениями по гарантиям безопасности, но с другими (теми, что касаются НАТО), соглашаться не намерены.

« То, что Вашингтон не согласится с российской постановкой вопроса о гарантиях безопасности, было ясно изначально. А постановка эта, напомню, заключалась в том, что предложения России — это «не меню, где каждый сможет выбрать какой-то пункт» и должны рассматриваться в комплексе. Итак, если бы политическая философия современного американского правящего класса предполагала действительно уважительный подход к ведению дел с нашей страной, агрессивное продвижение НАТО к границам России, всестороннее давление Запада на нашу страну не зашло бы так далеко, как оно зашло к сегодняшнему дню.

Есть, правда, версия, увязывающая вероятность согласия США рассматривать эти предложения с тем, что они, эти предложения, являются не инициативой Москвы, а её ответом на некую просьбу-предложение Вашингтона по каким-то действиям или, наоборот, бездействию нашей страны в важном для США вопросе (вопросах). Её, кстати говоря, сбрасывать со счетов не стоит. Возможно, именно поэтому американцы, отклоняя российский подход в принципе, оставляют дверь для переговоров открытой. Надеюсь, однако, что наш президент и действующий по его поручению МИД в эту пустую говорильню не втянутся, поскольку США не готовы гарантировать главного: отказа НАТО от дальнейшего продвижения нашим границам.

Надеюсь, что следующим крупным ходом с нашей стороны станет признание волеизъявления жителей свободных от подавления Киевом районов Донбасса, самоопределившихся в виде Донецкой и Луганской народных республик. Это существенно усилит наши позиции на планируемых российско-американских переговорах по теме Украины.