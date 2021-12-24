Афины , , 13:02 — REGNUM Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис объявил о новых мерах для сдерживания пандемии коронавируса после появления варианта «Омикрон», сообщает AMNA 23 декабря.

Греция

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Меры вступили в силу с 06:00 пятницы, 24 декабря, и продлятся до 2 января. В их число входит отмена всех публичных праздничных мероприятий, ношение маски в любое время и во всех местах, как внутри помещений, так и снаружи, а также дополнительные протоколы защиты для путешественников.

Вероятность передачи «Омикрона» очень высока, в то время как сообщения о тяжести заболевания при этом штамме кажутся обнадеживающими.

«Через 10−15 дней у нас будет более четкая картина», — добавил Плеврис.

В соответствии с действующими мерами, рекомендованными Комитетом экспертов по коронавирусу, ношение маски становится обязательным во всех местах, в том числе в спортивных залах и барах, снимать их можно только при употреблении пищи. При этом в общественном транспорте и в супермаркетах необходимо носить двойную или высокозащищенную маску KN95.

Плеврис пояснил, что ни в одном регионе страны, за исключением тематических парков, не будет проводиться праздничных мероприятий на Рождество, организованных предприятиями частного или государственного сектора.

Путешественникам, въезжающим в Грецию, в дополнение к тесту, сданному до прибытия, также потребуется повторить тесты на коронавирус на второй и четвертый день после въезда в страну.