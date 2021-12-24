Канберра, 24 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Профессор Роберт Буй, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, предупредил, что по мере роста числа случаев «Омикрона» по всей Австралии медицинские работники неминуемо столкнутся с ростом уровня госпитализаций. Об этом он сообщил 24 декабря в эфире телеканал Nine News.

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Сегодня, 24 декабря, в Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 5 612 случаев заражения SARS-CoV-2, а в Виктории —2095. В Новом Южном Уэльсе число госпитализированных пациентов с коронавирусом уже выросло до 382, что на 35 больше, чем сутками ранее.

«У нас наблюдается медленный рост числа госпитализаций … Я обеспокоен, поскольку сейчас наблюдается экспоненциальный рост [числа новых случаев SARS-CoV-2]», — отметил профессор.

Буй также подчеркнул, что если в Австралии особого роста числа госпитализаций не было замечено на протяжении последних двух недель, это не означает, что ситуация не ухудшится.