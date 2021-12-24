* запрещённая в России организация

Кабул, 24 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что с момента создания комиссии чистке они изгнали из рядов движения 1895 человек по всему Афганистану.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению информационного агентства «Шафакна» со ссылкой на «Фарс», Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовал эту новость на своей странице в Twitter. Самангани написал, что среди этих людей есть несколько руководителей государственных ведомств.

По словам Самангани, ряд лиц, изгнанных из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), арестованы, а их дела переданы в суд. Он также написал, что после создания «комиссии по чистке рядов» «многие искатели выгоды» сами вышли из движения.

Заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), процитировал одного из членов комиссии, заявившего, что ряд «предвзятых» лиц преследовали бизнесменов и вынуждали состоятельных людей бежать из страны.

Он подчеркнул, что эти люди создают разрыв между «властью и народом», и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относятся к этой проблеме серьёзно.

Комиссия по чистке была создана в середине октябре 2021 года с целью устранения «эксплуататорских» и «злобных» лиц из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).