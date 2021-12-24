Мельбурн, Австралия, , 13:00 — REGNUM 24 декабря в министерстве здравоохранения Виктории (юго-восток Австралии) выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом, что немногим ниже октябрьского максимума, когда за сутки SARS-CoV-2 был выявлен у 2297 человек, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С 24 декабря в штате вступили в силу новые ограничения. Среди прочего впервые за всю пандемию дети старше 8 лет должны будут носить маски. Более того, если раньше маски требовались только в магазинах розничной торговли и общественном транспорте, то теперь они необходимы во всех помещениях закрытого типа.

В настоящее время в больницах Виктории с диагнозом COVID-19 находятся 397 человек, в том числе 75 — в отделениях интенсивной терапии. За последние сутки от заболевания скончались восемь человек.

В свою очередь временно исполняющий обязанности премьер-министра Виктории Джеймс Мерлино пообещал, что в штате не будет объявлен локдаун.

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