Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге доставили в больницы 373 пациента с ковидом и пневмоний, это на 48 человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 24 декабря в городском оперативном штабе. Спад суточной госпитализации произошел после нескольких дней роста.

Машины скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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В коронавирусных стационарах города в настоящее время лечатся 5970 человек, это на 136 человек меньше, чем в предыдущие сутки. За 23 декабря из больниц выписали по выздоровлению 379 человек (-28 к показателю предыдущих суток). В реанимации находится 581 пациент (-11). К аппаратам ИВЛ подключены 313 пациентов (-9).

В Петербурге для коронавирусных больных развернуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Доля свободных коек составляет 39,87% от норматива Минздрава России.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге получают 24 991 пациентов (+67). На карантине находятся 3256 человек (-91), в обсерваторе — 85 человек (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки увеличился на 0,02 ед. и составляет 1,08 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 2117 новых случаев коронавируса, выздоровели 2704 человека, скончались 55 человек.

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