Урюпинск, Волгоградская область, , 12:58 — REGNUM Аварийно-восстановительные работы на водоводе завершены, подача воды потребителям возобновлена, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе администрации Урюпинска Волгоградской области.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наполнение сетей для подачи воды населению города началось с 04:00. Чтобы избежать новых порывов и гидроударов, воду подают под малым давлением. Ремонтные бригады завершили восстановительные работы на месте аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Урюпинске из-за аварии на водоводе была приостановлена работа котельных на подачу теплоносителя.

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