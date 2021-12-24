Урюпинск, Волгоградская область, 24 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Аварийно-восстановительные работы на водоводе завершены, подача воды потребителям возобновлена, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе администрации Урюпинска Волгоградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Наполнение сетей для подачи воды населению города началось с 04:00. Чтобы избежать новых порывов и гидроударов, воду подают под малым давлением. Ремонтные бригады завершили восстановительные работы на месте аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Урюпинске из-за аварии на водоводе была приостановлена работа котельных на подачу теплоносителя.