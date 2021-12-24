Уфа, , 12:59 — REGNUM 152 человека скончались от отравлений спиртосодержащей продукцией с января по ноябрь 2021 года в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Алкоголь Цитата из фильма «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР

Сообщается, что за аналогичный период прошлого года в республике от отравлений спиртосодержащей продукцией умерли 168 человек. В текущем году показатель смертности составил 3,8 на 100 тысяч населения. За январь-ноябрь прошлого года этот показатель составлял 4,2.

Отмечается, что 41 летальный исход от отравлений спиртосодержащей продукцией был зарегистрирован в городе Уфе. В Стерлитамаке и Салавате было зарегистрировано по шесть таких случаев. В Октябрьском и Нефтекамске — по пять случаев, в Ишимбае — три случая, в Белорецке, Белебее и Благовещенске — по два случая. Случаи смертельного отравления алкоголем зафиксированы и в других районах Башкирии.

Сообщается, что от отравлений наркотиками с января по ноябрь текущего года в Башкирии скончались 115 человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 103 человека.