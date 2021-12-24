Сеул, 24 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В 2020 году за рубежом обучались 171 343 гражданина Южной Кореи, что на 41,55% меньше, чем двумя годами ранее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

ИА REGNUM Студент

Число граждан Южной Кореи, проживающих за рубежом, включая студентов, также сократилось за два года на 6,53%, до 2,51 млн человек.

В частности, число проживающих южнокорейцев в странах Северной Америки увеличилось на 2,96%, однако в Канаде, напротив, сократилось на 1,8%, в США — на 3,41%, на Филиппинах — на 61,2%.

В МИД Южной Кореи отметили, что основным фактором фактором сокращения показателя стала пандемия коронавируса.